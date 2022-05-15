Американец устроил в супермаркете кровавую бойню - много погибших: фото и видео

14 мая, в субботу, американец в военной форме открыл стрельбу в супермаркете Буффало, штат Нью-Йорк, и убил 10 человек. Еще трое получили ранения, информирует Апостроф.

Об этом сообщили в NBC News.

По словам официальных лиц, убийца проводил прямой эфир в социальной сети во время массового убийства. Из трех потерпевших один находится в критическом состоянии.

Комиссар полиции Буффало Джозеф Грамалья отметил, что подозреваемый в убийстве 10 человек – 18-летний белокожий мужчина. Его арестовали сразу после нападения и теперь будут привлечены к суду по обвинению в убийстве первой степени. По информации под трех высокопоставленных работников правоохранительных органов, подозреваемого зовут Пейтон Гендрон.

"Это чистое зло... прямое преступление на почве расовой ненависти", - сказал на пресс-конференции шериф округа Эри Джон Гарсия.

В районе Буффало преимущественно проживают малоимущие темнокожие американцы, отмечают в ведомствах.


Лиза Бровко, Апостроф

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