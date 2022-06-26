Мама-росіянка і біженка з Сєвєродонецька: що відомо про постраждалих від удару по Києву

У неділю, 26 червня, внаслідок ракетного удару по Шевченківському району Києва постраждала жінка, яка виявилася громадянкою РФ , інформує Апостроф .

Про це повідомив радник голови Міністерства внутрішніх справ Антона Геращенка та користувачі у соціальних мережах.

Однією із постраждалих стала Волкова Катерина Олександрівна, громадянка Росії, яка народилася у Москві. Внаслідок удару окупантів її придавило бетонною плитою і лише за кілька годин її змогли витягнути. Паспорт росіянки викинуло із квартири вибуховою хвилею, але потім його виявили рятувальники та показали журналістам. Цікаво, що документ пробитий уламком.

Зазначимо, що термін дії паспорта закінчився ще 2021 року. 7-річна донька Катерини — Євгенія теж поранена внаслідок удару. Її госпіталізували, але за словами бабусі, жодних серйозних травм вона не отримала. А от батько дівчинки, на жаль, загинув.