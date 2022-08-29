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2022-08-29
Смог в столиці: киянам рекомендують терміново зачинити вікна і обмежити перебування на вулиці
У Київській області сталося загоряння торфу
Київ затягнуло смогом© Бабель
В столиці знову сильний смог. У Київській області сталося загоряння торфу. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.
Представники столичної влади рекомендують киянам зачинити вікна і обмежити перебування на вулиці.
«У Вишгородському районі Київської області сталося загоряння торфу. Киянам, особливо мешканцям Оболонського району, рекомендують зачинити вікна і обмежити перебування на вулиці», -
Наразі на місці працює бригада ГУ ДСНС України.
В разі значного забруднення повітря рекомендується:
- закрити вікна вдома;
- не виходити зайвий раз на вулицю;
- пити багато води;
- якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.
КМДА
Артем Руденко, ZN.ua