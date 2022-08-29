Смог в столиці: киянам рекомендують терміново зачинити вікна і обмежити перебування на вулиці

У Київській області сталося загоряння торфу

Смог в столиці: киянам рекомендують терміново зачинити вікна і обмежити перебування на вулиці
Київ затягнуло смогом
© Бабель

В столиці знову сильний смог. У Київській області сталося загоряння торфу. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

Представники столичної влади рекомендують киянам зачинити вікна і обмежити перебування на вулиці.

«У Вишгородському районі Київської області сталося загоряння торфу. Киянам, особливо мешканцям Оболонського району, рекомендують зачинити вікна і обмежити перебування на вулиці», - йдеться у повідомленні КМДА.

Наразі на місці працює бригада ГУ ДСНС України.

В разі значного забруднення повітря рекомендується:

  • закрити вікна вдома;
  • не виходити зайвий раз на вулицю;
  • пити багато води;
  • якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.

КМДА


Артем Руденко, ZN.ua





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