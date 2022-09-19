Вуді Аллен заявив про завершення кар'єри режисера

Фільм "Оса" стане останньою режисерською роботою постановника, інформує ZN.ua.

Вуді Аллен заявив про завершення кар'єри режисера
Вуді Аллен вирішив завершити режисерську кар'єру
© Кинопоиск

Американський режисер Вуді Аллен заявив про завершення своєї режисерської кар'єри. Водночас він продовжить працювати як сценарист. Про це він розповів в інтерв'ю газеті La Vanguardia, повідомляє Deadline.

Зйомки наступного фільму Аллена, «Оси», відбуватимуться у Європі. Вони мають розпочатися вже восени.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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