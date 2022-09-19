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2022-09-19
Вуді Аллен заявив про завершення кар'єри режисера
Фільм "Оса" стане останньою режисерською роботою постановника, інформує
Вуді Аллен вирішив завершити режисерську кар'єру© Кинопоиск
Американський режисер Вуді Аллен заявив про завершення своєї режисерської кар'єри. Водночас він продовжить працювати як сценарист. Про це він розповів в інтерв'ю газеті La Vanguardia, повідомляє
Зйомки наступного фільму Аллена, «Оси», відбуватимуться у Європі. Вони мають розпочатися вже восени.
Фаїна Вауліна, ZN.ua