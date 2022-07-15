Ірина Шейк ризикує втратити роботу в Голлівуді за використання Z-символіки

Відома російська модель Ірина Шейк вже багато років живе та працює у Нью-Йорку. Екскоханка оскароносного актора Бредлі Купера прикрашає модні глянці, бере участь у рекламних кампаніях та виходить на модний подіум. Проте нещодавній її пост, який всі сприйняли як підтримку російської агресії, може коштувати зірці роботи.

Ірину Шейк бойкотують за підтримку війни в Україні: росіянка ризикує втратити роботу у Голлівуді

В особистому акаунті в Інстаграм-сторіз манекенниця поділилася новими фото, які, зважаючи на все, були зроблені в Росії. Ірина Шейк могла приїхати додому до своєї родини. Вона показала фанатам, як ходила в лазню та їла салат із помідорів та огірків та олів'є.

Але все б нічого, якби не підпис на одній із публікацій, у якій модель використала рашистську Z-символіку, яка "прикрашає" танки російських окупантів, які вбивають мирних людей в Україні.

Ірину Шейк бойкотують за підтримку війни в Україні: росіянка ризикує втратити роботу у Голлівуді

"Russianzz on Wednaday", - написала у публікації Ірина Шейк.

Ірину Шейк бойкотують за підтримку війни в Україні: росіянка ризикує втратити роботу у Голлівуді

Ірину Шейк бойкотують за підтримку війни в Україні: росіянка ризикує втратити роботу у Голлівуді
Чи модель "не подумала", чи таким чином висловила свою підтримку війні проти України - невідомо. Попри те, що незабаром вона видалила публікацію та завантажила фото без підпису, у Мережі спалахнув гучний скандал. Люди з усього світу закликають світові бренди відмовитись від співпраці з манекенницею.
Ірину Шейк бойкотують за підтримку війни в Україні: росіянка ризикує втратити роботу у Голлівуді
Ірину Шейк бойкотують за підтримку війни в Україні: росіянка ризикує втратити роботу у Голлівуді
Нагадаємо, українська співачка Ані Лорак, яка мовчить про війну, вперше за довгий час з'явилася на публіці. Розповніла артистка у клоунському вбранні виступила на весіллі у Вірменії. "Терміново худнути!" - кричать шанувальники.


Анастасия Березовская, Тудей





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