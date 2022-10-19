Дуже любить Україну. Ірина Сопонару розповіла про свого коханого-іноземця

Українська акторка Ірина Сопонару розповіла про свого обранця-іноземця, з яким разом вже більше року. Зірка зізналася, що її коханий ще до знайомства із нею мешкав у Києві, адже дуже любить Україну.

"Його звати Ріс – як їжа. Ми випадково познайомились в закладі в Києві, після чого обмінялися соціальними мережами. Я взагалі в той день нікуди не збиралась: була без макіяжу, в окулярах, в кедах та якійсь розтягнутій майці. Я собі думаю: може завжди так треба одягатися? Тому що коли жінка сильно така нарядна, чоловік боїться до неї підійти", - поділилася подробицями знаменитість у інтерв’ю Аліні Доротюк, інформує Апостроф .

"Ми разом вже близько 1,5 року. Він мешкав у Києві ще до того, як ми познайомились. Він дуже любить Україну. Він переїхав сюди, тому що хотів, - продовжила розповідати вона. Він любить українську кухню. І коли ми навіть поверталися з-за кордону, я хотіла додому, але, мені здається, що він цього хотів ще сильніше".

Також Сопонару сказала, де працює її коханий. За словами Ірини, чоловік займає посаду в одній компанії, яка виробляє біологічно-активні добавки:

"Він працює в одній компанії, але дистанційно. Він працює за комп’ютером, просто йому байдуже, в якій країні світу це робити. Він працює в компанії, яка виробляє біологічно-активні добавки: вітаміни для волосся, шкіри і т. д".

Фото: instagram.com/rbainham

Окрім того, акторка зізналася Аліні Доротюк, що пережити початок війни і всі сьогоднішні події їй би було значно важче одній. Тому вона дуже рада, що поруч із нею у такі складні моменти був такий чоловік як Ріс.

"Мені дуже пощастило, що ми були разом, тому що якби я була одна, то я не знаю, як би змогла витримати все е морально. Він дуже мене підтримав та проявив себе дуже добре. Я йому дуже вдячна за те, що він з’явився в моєму житті, і його мамі за те, що вона виховала його таким чоловіком. Його мама дуже гарна жінка. Вона американка, яка вийшла заміж за англійця та переїхала до Англії. Взагалі всі в його родині дуже спокійні, і мені з ними добре", - поділилася зірка.

Фото: instagram.com/irinasoponaru

"Я йому натякаю про обручку, а він сміється і думає, що я жартую. І взагалі я вже так хочу дітей, але мені страшно їх народжувати в цей світ. Тому що люди говорять про ядерну війну і всі ці речі… І ти думаєш: ну куди?! А з іншого боку, мені так хочеться сина, щоб він був таким сміливим, патріотичним і усвідомленим як наші хлопці. І доньку хочеться, але страшно", - також заговорила вона про майбутнє весілля та плани на дітей.