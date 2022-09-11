"Холостячка" Огневич похвалилася, з ким і як проводить вечір із ноткою адреналіну: "Всі ці фільми жахів"

Злата Огневич

Популярна артистка та співачка показала свій незвичайний вечір і розповіла про хвилюючі емоції через це.

Як пише Politeka.net , Злата Огневич - відома українська співачка, яка продовжує жити в Києві, допомагати ЗСУ та ділитися цікавими новинками у соціальних мережах. Встигає артистка також зацікавити короткими відео в Інстаграм.

На цей раз Злата похвалилася, як і з ким веселиться на вихідні. Співачка зізналася, що для неї це дещо в новинку та дуже хвилюючі емоції від цього вечора.

«Привіт із підземелля. Завжди мріяла тут побувати. Бачила лише зсередини вагона, в якому їздила до метро.

Пам'ятаєте всі ці фільми жахів, коли невідома істота ковтає вагони чи про вампірів? Ось і в мене було таке саме відчуття!» - Поділилася на емоціях Злата.

Вона нарешті побувала поза вагоном метро і побачила систему підземних каналів зсередини.

Також співачка показала бекстейдж зі свого останнього нового кліпу Лелека.

«Мене дуже тішить, що українські бренди не залишаються байдужими та всіляко допомагають наближати перемогу. Підприємці доначать збройним силам України, бренди активно передають гуманітарну допомогу цивільним. Ще одна важлива справа – вони розвивають українську культуру та національне мислення», - пише Злата.


Дарина Силина, politeka.net





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