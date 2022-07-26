За війну в Україні: поляки влаштували російським туристам "теплий прийом" у Туреччині

В одному з готелів Аланії в Туреччині поляки побили туристів із Росії за підтримку війни в Україні. Адміністрація готелю стала на бік громадян Польщі, давши їм піти до прибуття поліції, а росіян посадили до камери, де вони просиділи всю ніч.

В одному з російських пропагандистських Telegram-каналів із цього приводу піднялася справжня істерика, пише DIP, інформує Апостроф.

"Деякі готелі в Туреччині не просто порушують усі закони гостинності - вони прямо допускають злочини проти туристів, в першу чергу з Росії, на своїх курортах", - істерять росіяни.

Гості готелю переважно росіяни, українці та поляки. Конфлікт спалахнув між поляками та подружжям з півдня Росії.

"13 липня в готелі група з чотирьох поляків вдень напала на хлопця прямо в ресторані. Співробітники охорони готелю та обслуговуючий персонал мовчки спостерігали за тим, що відбувається, і не втручалися, незважаючи на крики та прохання подружжя, яке намагалося розборонити бійку самостійно", – йдеться в повідомленні.

Ініціаторами спілкування, нібито, стали поляки. Вони намагалися з'ясувати у росіян їхнє ставлення до війни в Україні, проте ті відмовилися "говорити на політичні теми". Після цього почалася бійка.

Персонал готелю не викликав навіть поліцію, це зробили інші туристи. Поляки пішли, а побитому росіянину, нібито не захотіли навіть надати першу медичну допомогу, забрали, посадили в камеру та вимагали зізнань, що він свідомо спровокував агресію на свою адресу.

Вранці росіянина відпустили, але "неприємності" не закінчилися - керуючий готелю, погрожуючи виселенням за кілька днів до від'їзду, вимагав підписати відмову від будь-яких претензій до керівництва та гостей курорту. Поляки виявились постійними гостями готелю, а росіяни, як відомо, своїм хамством часто провокують неприємні інциденти.

Як висновок, росіяни написали, що "в готелі Quattro Beach туристів з Росії можуть спокійно бити", а поліція захищати їх не стане і запропонували російським туристам "зробити висновки з цієї ситуації самостійно".


Олена Руденко, Апостроф





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