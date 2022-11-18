"Підніме навіть найгірший настрій": зірка Квартал 95 у новій пародії показав Пєскова

"Підніме навіть найгірший настрій": зірка Квартал 95 у новій пародії показав Пєскова

Артист «Квартал 95» Юрій Великий зробив чергову пародію, вибравши для неї образ прес-секретаря путіна Дмитра Пєскова.

Як пише Politeka.net, Великий показав сценку, в якій Пєсков коментує приїзд президента Володимира Зеленського до звільненого Херсону.

"Ну, по-перше, я навіть не збираюся це коментувати. А по-друге, із задоволенням прокоментую. Почнемо з того, що Херсон - це територія Російської Федерації, це я можу вам з милом сказати, ой, сміливо сказати. Та й ми завжди казали, що Росія там назавжди. Щоправда, не завжди назавжди, але ми завжди готові казати, що назавжди. І, звичайно ж, ми вважаємо, що даний приїзд – це заздалегідь спланована провокація. Я навіть сказав би дипломатичне нахабство. Сам Володимир Володимирович у Херсоні ще не був, а їх цей Зеленський вже тут як тут», - скаржиться Пєсков у виконанні артиста «Квартал 95».

На запитання, чому ж Путін за 8 років жодного разу не приїхав на Донбас, Пісків відповідає: «А де ви були 8 років із цим питанням?».

Коментуючи підняття українського прапора в центрі Херсона, «Пєсков», трохи розгубившись, заявляє, що це вкотре доводить, що в Росії панує демократія.

Зазначимо, що нову пародії у виконанні Юрія Великого традиційно розібрали на цитати. Також у коментарях українці дякують артисту за порцію гарного настрою:

«Підніме навіть найжахливіший настрій! Сміхотерапія на найвищому рівні!», «Момент з 8 роками за 3 дні – аплодую стоячи!», «Юрочка, хлопці.. Господи дякую, як ви вчасно! Після сьогоднішнього дня, ви наша сила, перша посмішка за день у 23 00. Зможемо, виживемо, стоїмо твердо. Найбільший привіт з Дніпра!», «Чим довше триває "спецоперація", тим більшим стає Великий! Браво!», «Відмінна пародія! Дякую, Юрію! Про Лаврова, що він уже добре почувається і вже стоїть у стійлі - мені особливо сподобалося!».

Разом із зіркою "Жіночого кварталу" Великий зняв пародію на окупанта його дружину.


Катерина Петренко, politeka.net





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