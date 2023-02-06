У Туреччині сталися нові потужні землетруси

6 лютого в Туреччині вчергове за день стався потужний землетрус, який за магнітудою перевищив ранковий. Цього разу він відбувся у центральній частині країни й сягнув значення у 7,7 бали магнітуди, інформує Апостроф .

Про це повідомили в Європейському сейсмологічному центрі (EMSC).

Серія землетрусів у Туреччині розпочалася з четвертої ранку 6 лютого на південному сході країни, а о 13:24 за місцевим часом потужні підземні поштовхи відчули у центральній частині.

Епіцентр цього землетрусу був на 59 км на північний схід від міста Кахраманмараш, поблизу якого був епіцентр першого, на глибині 10 км. За ним виник ще один підземний поштовх з магнітудою 5,7 у тому ж районі, і ще інший був з магнітудою 5,4 на сході Туреччини.

Фото: EMSC

У ЗМІ пишуть, що Ізраїль, Ірак, Ліван, Грузія, Сирія теж відчули сильні підземні поштовхи.

Перший землетрус стався о 4:17 ранку за місцевим часом 6 лютого в районі Пазарджик у південній провінції Кахраманмараш на глибині 7 кілометрів, унаслідок якого загинуло більше, ніж 900 людей, а понад п'ять тисяч осіб травмувалися. Ще сотні загиблих і тисячі травмованих людей у Сирії, яка теж значно постраждала від землетрусу.

Так виглядає зруйноване землетрусами місто Хатай на півдні Туреччини.

У Туреччині зруйновано тисяч будівель, сотні кілометрів доріг, за словами президента Ердогана, це найбільша катастрофа в історії країни після землетрусу в 1939 році.