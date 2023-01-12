Бенкет під час війни: цікаві подробиці розкішного відпочинку українців у Куршавелі, фото та відео

У мережу потрапило відео з групою українців, які у ресторані "Багатель" французького гірськолижного курорту Куршевель, де затримали колишнього народного депутата та олігарха Костянтина Жеваго, замовили шість пляшок дорогого шампанського "Кристал" з прапором України під відомий трек " ш їх, бл**ь".

Про це розповів журналіст-розслідувач Михайло Ткач, інформує Апостроф .

Як виявилося, у компанії гучних людей був розшукуваний в Україні Сергій Ошеровський, який разом із дружиною Каріною Жосан дуже весело проводить своє дозвілля.

"Про наших клоунів у Куршевелі. Сьогодні у стрічках новин та у повідомленнях всюди Соледар. Запекла боротьба за Незалежність. Але далі Собчак та інше путінське гніздо починає розганяти молодих людей у Куршевелі, які з прапором України танцюють на столах під "Вова, еб*шь їх, бл**ь" та винос шампанського "Кристал". Ці люди у святковому настрої герої матеріалу "Батальйон Монако 2", яких цього літа ми зафіксували у всіх пафосних місцях Монте Карло, Монако та Ніцци і які, звичайно, потім ходили в префектуру Ніцци продовжуватиме статус біженців - Каріна Жосан та її чоловік Сергій Ошеровський", - розповів журналіст Михайло Ткач.

Він нагадав, що Ошеровського оголошено в Україні в розшук, а в ухвалі суду зазначено, що його необхідно затримати для приводу до суду.

"Знаходиться, треба сказати, не дуже ефективно тому, що він не в Україні вже рік. За даними джерел, у бізнес-колах він має відношення до так званої бригади "Потапов". За даними джерел у правоохоронних органах, вони обслуговують будівництво народного депутата від ОПЗЖ Вадима Столара. Вадим Столар місяць тому відвідував день народження тієї ж Жосан у російському ресторані Suvuroff у Дубаї на пальмі Джумейра", - повідомив журналіст.

Він також зазначив, що Ошеровський та Жосан – яскравий приклад корупції в Україні.

"Приберіть корупцію, і ці люди помруть з голоду в однушках на Борщагівці, а поки вони ганьблять Україну в Монако, Дубаї та Куршевелі. Це означає, що корупцію ви не прибрали, і вони продовжують заробляти. Це означає, що продовжують заробляти ті, хто їх кришує. І так далі. І найболючіше те, що все це відбувається саме у цей трагічний час", - написав Михайло Ткач.