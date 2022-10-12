Зятя Сумської можуть мобілізувати, акторка розповіла про стан доньки через це: "Найстрашніша тема..."

Актриса Ольга Сумська розповіла, що її старша дочка дуже переживає через мобілізацію в Росії, адже її чоловіка можуть покликати.

Як повідомляє Politeka.net , Паперна та Яглич за більш ніж 7 місяців повномасштабної війни так і не озвучили свою позицію, проте 32-річна актриса, за словами своєї зіркової матері Ольги Сумської , дуже переживає рідну країну. Крім того, в інтерв'ю "Гончарова Подкаст" вона розповіла, що її зять може потрапити під мобілізацію.

Ольга Сумська зараз намагається зі старшою дочкою тему війни не торкатися. Зокрема і ймовірну мобілізацію зятя.

"Я не впевнена, що його не мобілізують, це можуть зробити. Це найстрашніша тема. Я боюся навіть її піднімати з Тонею. Вона не говорить на такі теми. Вона одразу трясеться. Схудла, як тростинка", – прокоментувала народна артистка України.

Ольга Сумська вважає неправильним виправдовуватись за те, що її дочка залишається в країні-агресорі. Однак позиція співвітчизників, які звинувачують її в цьому, актрисі також не є близькою.

"Найстрашніші прокляття отримувала, намагалася абстрагуватися, але не виходить. Це дуже важко. Люди іноді наповнені ненавистю", - поділилася зірка.

Варто зазначити, що Антоніна Паперна вже багато років живе на росії та мовчить про війну в Україні. У мережі це викликало обурення, у тому числі і у знаменитостей.