Зятя Сумської можуть мобілізувати, акторка розповіла про стан доньки через це: "Найстрашніша тема..."

Зятя Сумської можуть мобілізувати, акторка розповіла про стан доньки через це: "Найстрашніша тема..."

Актриса Ольга Сумська розповіла, що її старша дочка дуже переживає через мобілізацію в Росії, адже її чоловіка можуть покликати.

Як повідомляє Politeka.net , Паперна та Яглич за більш ніж 7 місяців повномасштабної війни так і не озвучили свою позицію, проте 32-річна актриса, за словами своєї зіркової матері Ольги Сумської , дуже переживає рідну країну. Крім того, в інтерв'ю "Гончарова Подкаст" вона розповіла, що її зять може потрапити під мобілізацію.

Ольга Сумська зараз намагається зі старшою дочкою тему війни не торкатися. Зокрема і ймовірну мобілізацію зятя.

"Я не впевнена, що його не мобілізують, це можуть зробити. Це найстрашніша тема. Я боюся навіть її піднімати з Тонею. Вона не говорить на такі теми. Вона одразу трясеться. Схудла, як тростинка", – прокоментувала народна артистка України.

Ольга Сумська вважає неправильним виправдовуватись за те, що її дочка залишається в країні-агресорі. Однак позиція співвітчизників, які звинувачують її в цьому, актрисі також не є близькою.

"Найстрашніші прокляття отримувала, намагалася абстрагуватися, але не виходить. Це дуже важко. Люди іноді наповнені ненавистю", - поділилася зірка.

Варто зазначити, що Антоніна Паперна вже багато років живе на росії та мовчить про війну в Україні. У мережі це викликало обурення, у тому числі і у знаменитостей.


Александра Павленко, politeka.net





Интересные новости
"Пишається тим, що її мама з України": Міла Куніс розповіла про розмову з донькою про війну"Пишається тим, що її мама з України": Міла Куніс розповіла про розмову з донькою про війну
Jerry Heil несподівано з'явилася після довгої відсутності: "За правду..."Jerry Heil несподівано з'явилася після довгої відсутності: "За правду..."
Кондратюк скривився при згадці про Тіну Кароль, зробивши зізнання: "Така інтонація..."Кондратюк скривився при згадці про Тіну Кароль, зробивши зізнання: "Така інтонація..."
У звільненого Героя оборони "Азовсталі" поповнення у сім'ї: зворушливі кадриУ звільненого Героя оборони "Азовсталі" поповнення у сім'ї: зворушливі кадри
Ласточкін зізнався, що написали йому брат і батько з росії: "Від мозку вже нічого не залишилося"Ласточкін зізнався, що написали йому брат і батько з росії: "Від мозку вже нічого не залишилося"
Блок рекламы


Похожие новости
"Пишається тим, що її мама з України": Міла Куніс розповіла про розмову з донькою про війну"Пишається тим, що її мама з України": Міла Куніс розповіла про розмову з донькою про війну
Мої думки з вами: голлівудська акторка Ольга Куриленко прокоментувала ракетні обстріли УкраїниМої думки з вами: голлівудська акторка Ольга Куриленко прокоментувала ракетні обстріли України
"Не побоялася і зробила": Гвоздьова з "Танців з зірками" розповіла про своє нове дітище"Не побоялася і зробила": Гвоздьова з "Танців з зірками" розповіла про своє нове дітище
Чекає на двійню. 48-річна акторка Гіларі Суонк вперше стане мамоюЧекає на двійню. 48-річна акторка Гіларі Суонк вперше стане мамою
Екс-дружина Потапа розповіла про епохальну зустріч зі Стівом Джобсом: "Раджу..."Екс-дружина Потапа розповіла про епохальну зустріч зі Стівом Джобсом: "Раджу..."
Емілі Ратаковські в міні-топі показала, заради чого худнула в останні місяці: "Схвалюю таке"Емілі Ратаковські в міні-топі показала, заради чого худнула в останні місяці: "Схвалюю таке"
У Києві чоловік вирішив викрасти дружину товариша через борги: "Зв'язав руки, заклеїв рота скотчем і повіз"У Києві чоловік вирішив викрасти дружину товариша через борги: "Зв'язав руки, заклеїв рота скотчем і повіз"
Зірка "Євробачення" Руслана розповіла, що сталося з нею за кордоном: "Жінка побігла в..."Зірка "Євробачення" Руслана розповіла, що сталося з нею за кордоном: "Жінка побігла в..."
"На межі розриву": MamaRika після повернення в Україну розповіла про кризу у відносинах із чоловіком"На межі розриву": MamaRika після повернення в Україну розповіла про кризу у відносинах із чоловіком
Горбунов заявив про усиновлення дитини, Осадча чесно розповіла, що про це думає: "Це не так..."Горбунов заявив про усиновлення дитини, Осадча чесно розповіла, що про це думає: "Це не так..."
Последние новости
Подгружаем последние новости