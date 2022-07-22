Привід не розслаблятися: Європу накриває новий підвид COVID-19, заразитися можуть навіть вакциновані

У BA.2.75 "кентавра" набагато більше мутацій, ніж у "оригіналу".

COVID-19 ніхто не скасовував, у всьому світі спостерігається збільшення зростання захворюваності. Однією з причин є поява нового підвиду Омікрона "кентавр". Про це повідомляє видання Obozrevatel.

Він уперше був виявлений в Індії у травні. З того часу цим варіантом заразилися щонайменше в десяти країнах, у тому числі в США , Великій Британії, Нідерландах, Німеччині та Канаді – причому рівень вакцинації в більшості з цих держав досить високий.

У BA.2.75 "кентавра" набагато більше мутацій, ніж у "оригіналу". Простими словами він – більш заразний. Як завжди, привід не розслаблятися полягає переважно в тому, що цей підвид Омікрона новий. Вчені його ще тільки вивчають, а зразків для досліджень поки що мало.

Поки неясно, чи з'являються якісь особливі симптоми у тих, хто заражається "кентавром". Поки що лікарі вважають, що перебіг хвороби у пацієнтів з BA.2.75 такий самий, як у тих, хто заразився "оригіналом".