Тина Кароль в черном облегающем наряде похвасталась образом Женщины-кошки

Украинская певица Тина Кароль отличается большой любовью к нарядам, которые подчеркивали бы ее женственность и аппетитные формы. Даже во время посещения Хиросимы в день 77-годовщины уничтожения от атомной бомбы, звезда выбрала ошеломляющий образ.

Женщина-кошка: Тина Кароль в черном облегающем наряде подчеркнула стройную фигуру

Во время официального визита в Японию с миссией общественного посла исполнительница встретилась с мэром Хиросимы Юдзаки Хидехико, который от лица японского народа передал слова поддержки Украине. На совместной пресс-конференции Тина Кароль подчеркнула, что любые угрозы ядерного оружия неприемлемы в цивилизованном мире.

Вместе с официальными лицами Тина Кароль посетила Мемориальный музей и Купол атомной бомбы, известный как Мемориал мира. Певица возложила цветы к Кенотафу погибших, отметив: "Это настолько грустно, настолько убивает сердце, что сложно подобрать слова".

Женщина-кошка: Тина Кароль в черном облегающем наряде подчеркнула стройную фигуру

На публике она появилась в сдержанном, но эффектном наряде. Ее выбор пал на обычную облегающую черную водолазку, черные облегающие брюки с разрезами спереди, что визуально удлинило ноги, и в лаковых туфлях на каблуке – напомнив образ Женщины-кошки.

Женщина-кошка: Тина Кароль в черном облегающем наряде подчеркнула стройную фигуру

Певица оставила волосы распущенными, а в макияже подчеркнула губы яркой красной помадой.

Напомним, Алексей Суханов и Владимир Завадюк осудили слова Ирины Федишин о грешниках из ЛГБТ: “Может лучше помолчать“.


Анастасия Березовская, Тудей

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