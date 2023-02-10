Іноземне свідоцтво про народження: чи може дитина з батьками в’їхати в Україну

Через військове вторгнення РФ багато українців були змушені покинути свої домівки та виїхали за кордон. Бувають ситуації, коли вагітні жінки, які виїздили з України, народили дитину в іншій країні. У пресслужбі Міністерства внутрішніх справ розповіли , чи може в Україну повернутися батьки з дитиною, яка має іноземне свідоцтво про народження.

У відомстві зазначили, що батьки можуть в'їхати в Україну з дитиною, що має іноземне свідоцтво про народження, на підставі посвідчення особи на повернення в Україну.