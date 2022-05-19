"Национальная гордость": Джамала похвасталась коллекцией вышиванок, удивив богатством выбора
Певица также рассказала, что накануне праздника одно из ее вышитых платьев выполнило особую миссию.
Как сообщает Politeka.net, украинская певица Джамала часто носит вышитые платья, которые невероятно идут яркой брюнетке. В ее коллекции не один этнический наряд и к культурному наследию нации она относиться исключительно трепетно и уважительно. Несколько нарядов певица показала в своем Инстаграм Сториз.
Есть среди них и стандартное белое с красно-черными узорами, и синее с золотой вышивкой, и ярко-красное, вышитое нитками в тон. По словам Джамалы, она очень любит носить их за границей и считает вышиванку модной и современной одеждой.
"С Днем вышиванки! Верю, что совсем скоро будем праздновать победу на улицах украинских городов в наших красивейших вышиванках", - написала Джамала в подписи к одному из фото, а также добавила, что вышиванка - это национальная гордость и краса Украины.
Кроме того, певица рассказала, что накануне этого праздника одно из ее вышитых платьев выполнило особую миссию и было продано за 173 тысячи на благотворительном аукционе. Вырученные деньги пойдут в фонд помощи, пострадавшим в войне украинцам.