Сальма Хайєк у напівпрозорій сукні з корсетом викликала фурор - виглядає на 10 років молодшою

У готелі Beverly Hilton у Беверлі-Хіллз відбулася церемонія нагородження премії "Золотий глобус". Подію відвідало багато знаменитостей, які намагалися виділитися за допомогою зовнішнього вигляду. І це справді вдалося Сальмі Хайєк.

Виглядає на 10 років молодшою: 56-річна Сальма Хайєк у напівпрозорій сукні з корсетом викликала фурор

Мексиканська актриса прибула на церемонію разом зі своїми колегами за мультфільмом "Кіт у чоботях" - одному з героїв зірка подарувала свій голос.

На килимовій доріжці події, яка передує "Оскару", Сальма Хайєк з'явилася в дивовижному образі від Gucci. Її вибір припав на спеціально створену сукню з імітацією голого тіла, розшиту кристалами, з рукавами з бахромою, корсетом, акцентом на талії, ефектним декольте та шлейфом. Щоб стати вищою, актриса одягла босоніжки на ультрависокому підборі та прихованій танкетці.

Виглядає на 10 років молодшою: 56-річна Сальма Хайєк у напівпрозорій сукні з корсетом викликала фурор

Волосся Сальма Хайєк прибрала в красиву елегантну зачіску, одягла довгі сережки, а в макіяжі зробила акцент на очах.

Виглядає на 10 років молодшою: 56-річна Сальма Хайєк у напівпрозорій сукні з корсетом викликала фурор

Дуже рідко, коли артистка вибирає справді вдалі вбрання, які підкреслюють її найкращі сторони та приховують недоліки. На "Золотому глобусі" актриса виглядала фантастично – і не скажеш, що їй 56 років.

Нагадаємо, 56-річна Сальма Хайєк показала себе без макіяжу - чесне фото після Нового року.


Анастасия Березовская, Тудей





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