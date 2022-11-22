56-річна Сінді Кроуфорд похвалилася ідеальною фігурою на червоній доріжці в Майамі

Американська супермодель Сінді Кроуфорд з'явилася на червоній доріжці в Майамі в розкішному вбранні. 56-річна зірка відвідала 24-й щорічний гала-концерт Best Buddies Gala, одягнувши нюдову сукню довжини міді на тонких бретельках з глибоким декольте, яке було повністю розшите паєтками.

У цьому вбранні Сінді Кроуфорд продемонструвала свою розкішну струнку фігуру. Образ зірка доповнила золотистими босоніжками на шпильках в тон сукні, годинником із золотим ремінцем та сережками-вісюльками, посипаними дрібними діамантами.

Також у моделі було ефектне укладання та легкий вечірній макіяж з акцентом на очі. На губах злегка був помітний рожевий блиск.

Під час заходу Сінді Кроуфорд здобула нагороду Best Buddies - "Дух дружби". Зазначається, що вона присуджується тим, хто виявив справжній дух дружби та щедрість у підтримці місії організації по роботі з людьми з порушеннями інтелекту та розвитку.

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Вже більше 20 років Сінді Кроуфорд залишається захисником, справжнім другом та відданим прихильником Best Buddies та його місії зі створення більш інклюзивного світу для людей з порушеннями інтелекту та розвитку (IDD). Тому отримана нагорода була цілком заслуженою.

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