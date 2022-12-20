"Мейк у темряві": Кароль повернулася додому і похвалилася, як справляється у Києві без світла

Тіна Кароль

Відома співачка Тіна Кароль поділилася цікавими фото після підготовки до виступу.

Популярна українська артистка Тіна Кароль щодня показує в Інстаграм, як не живе зараз закордоном, у яких проектах бере участь і чим займається. Також Тіна приїжджає додому до Києва для нових зйомок, про що нещодавно вже розповідала у мережі.

Цього разу артистка вразила кадрами перед роботою, помітивши, що фарбуватись довелося у темряві і без світла, але вона впоралася.

Зазначимо, Тіна продемонструвала звичним макіяжем, який уже став чимось на зразок її візитної картки – червона помада, нюдові тіні та укладання локонів під «морські хвилі».

"Мейк у темряві готовий" - поділилася Тіна і показала, як вона відпочиває перед черговими зйомками. Ране Кароль часто звертала на проблему зі світлом для багатьох українців та бажала всім світла та добра.

Раніше ми писали, співачка Тіна Кароль не приховує, що буде вимогливою та суворою свекрухою, а до обраниці свого єдиного сина Веніямина має багато вимог.

«Вище за мене, наречений. Я так дивлюсь, думаю, Боже мій, це якась у мої руки потрапить. Дівчата, я не знаю, чесно у мене такий жорсткий фейс-контроль… Він поки що робить вигляд, що він поки що про це не думає. А я вже на стремені», - повідомила Тіна Кароль.


Дарина Силина, politeka.net





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