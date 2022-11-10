53-річна Дженніфер Еністон у мініатюрному бікіні показала фігуру на обкладинці глянцю

53-річна американська акторка Дженніфер Еністон стала героїнею грудневого номера відомого глянцю Allure. У інтерв'ю журналу зірка вперше розповіла про невдалі спроби завагітніти, а також приміряла кілька яскравих образів для фотосесії.

Результати сміливого перевтілення Еністон вже опубліковані на сайті Allure. Так, на обкладинці журналу знаменитість позує у мініатюрному ліфі від Chanel – брендова деталь дебютувала на подіумі Модного будинку навесні 1996 року, і її можна було побачити на відомих моделях. Навіть Кім Кардаш'ян приміряла крихітний бюстгальтер, інформує Апостроф .

Фото: allure.com

Ліф складається з двох маленьких кіл, вишитих безпомилковим подвійним C Chanel і скріплених тонкими ремінцями. Свій образ Дженніфер доповнила стрінгами з логотипом Gucci – вперше вони були випущені навесні 1997 року. Білизна з монограмою G та золотою металевою фурнітурою була розроблена Томом Фордом.

Фото: allure.com

На інших фото Дженніфер з'явилася у білих штанах від Balmain та бюстгальтері від Isa Boulder. Помітно виділявся ремінь від Christian Dior, прикрашений логотипом бренду. У цьому образі акторка позувала разом із собакою.

Фото: allure.com

Далі акторка приміряла сукню вільного пошиву від Aisling Camps. Можна помітити, що знаменитість позувала без білизни, а груди прикрила довгим волоссям.

Фото: allure.com

Також зірка з'явилася із мокрим волоссям у бандо та спідниці від Calle Del Mar. На пальці у неї виднілося масивне кільце від МАМ, а завершував образ яскравий макіяж.

Фото: allure.com

Ще один образ Еністон: червоний суцільний купальник з ефектним вирізами, а зверху акторка накинула шкіряну куртку такого ж кольору.

Фото: instagram.com/allure

"Зараз у своєму віці я почуваюся краще, ніж будь-коли у свої 20 чи навіть 30 років, або в середині 40 років. Нам потрібно перестати говорити про себе погане, - сказала Еністон у інтерв'ю глянцю. - Одного разу тобі буде 65, і тоді ти подумаєш: "у свої 53 я виглядала чудово".

Нагадаємо, Дженніфер Еністон - американська акторка, продюсерка, режисерка та підприємиця грецького походження. Виконавиця ролі Рейчел Ґрін у культовому телесеріалі "Друзі", за що отримала нагороду "Золотий глобус" та премію "Еммі".