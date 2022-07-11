Київ затягнуло гаром, з'явилося попередження рятувальників та КМДА: "Зачиніть щільно вікна"

Із самого ранку в Києві відчувається запах гару, що може викликати занепокоєння мешканців столиці.

Однак, як запевнили в ДСНС України, у столиці спокійно та серйозних пожеж не спостерігається.

«На півночі області у Новій Греблі, Бородянської ОТГ, тліють торфовища. Вітер несе запах диму у бік столиці. Показники повітря в межах норми. Якщо ви ще досі відчуваєте запах гару - зачиніть щільно вікна та двері, доки запах розсіється, і тільки після цього відчиняйте», - закликали у ДСНС.

Тим часом КМДА закликала деяких киян обмежити прогулянки.

Так, повідомляється, що у Києві сьогодні був зафіксований середній рівень забрудненості атмосферного повітря на правому березі. На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Щусєва, 20 загальний індекс якості повітря – 52 (середній рівень забрудненості). На просп. Правди, 64-Г – 56.

«Зважаючи на стан повітря на правому березі, люди, у яких спостерігаються проблеми зі здоров’ям, можуть відчувати незначний дискомфорт. Таким групам населення рекомендується тимчасово обмежити прогулянки. В цілому загрози для здоров’я немає", - підкреслили в КМДА.