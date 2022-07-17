Кримінальна справа десятиліття: затримано наркобарона-прототипа персонажа Narcos: Mexico від Netflix

Рафаель Каро Кінтеро, роль якого у вбивстві, а також тортурах американського агента у боротьбі з наркотиками в 1985 році була описана в драматичному серіалі Netflix Narcos: Mexico, затриманий міжнародною правоохоронною групою. Він був співзасновником картелю Гвадалахара, який вважався однією з найпотужніших організацій торгівлі наркотиками в Мексиці в 1980-х роках, пише Deadline.

Серіал Netflix присвячений першим дням існування мексиканських наркокартелів. Декілька фракцій об’єдналися та розширили діяльність із слабо організованої групи виробників і дилерів у складний міжнаціональний бізнес-конгломерат. У серіалі роль Кінтеро виконав актор Теноч Уерта.

Жорстока група була сумнозвісною завдяки катуванням та гучному вбивству агента Управління у боротьбі з наркотиками Кікі Камарена. Каро Кінтеро був серед засуджених за цю смерть.

Кінтеро провів у в'язниці 28 років за вбивство Камарени, але з технічних причин був звільнений у 2013 році мексиканським суддею, що збентежило попередній уряд. Потім він зник і нібито повернувся до торгівлі наркотиками в рамках картелю Сіналоа. Він входив до списку 10 найбільш розшукуваних утікачів ФБР і за його голову пропонували 20 мільйонів доларів винагороди, рекорд для наркоторговців.