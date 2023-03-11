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2023-03-11
Netflix покаже фільм Клопотенка про борщ
Подивитися стрічку можна буде з 30 березня.
Netflix покаже фільм про український борщ© unsplash.com
Стрімінговий сервіс Netflix покаже фільм українського шеф-кухаря та дослідника кухні Євгена Клопотенка. Як розповів сам кухар у
У фільмі Клопотенко вирушає в подорож Україною, щоб знайти найкращі рецепти борщу та розкрити різноманітність ідей та традиційної кухні. Шеф-кухар прагнув дізнатися, що відрізняє, а що об'єднує українців з різних регіонів.
Фаїна Вауліна, ZN.ua