Netflix покаже фільм Клопотенка про борщ

Стрімінговий сервіс Netflix покаже фільм українського шеф-кухаря та дослідника кухні Євгена Клопотенка. Як розповів сам кухар у Instagram , покази стартують 30 березня.

У фільмі Клопотенко вирушає в подорож Україною, щоб знайти найкращі рецепти борщу та розкрити різноманітність ідей та традиційної кухні. Шеф-кухар прагнув дізнатися, що відрізняє, а що об'єднує українців з різних регіонів.