"Виконувала трюк без страховки": нещастя сталося на арені російського цирку

У російському місті Омськ під час циркового шоу з висоти зірвалася гімнастка.

Дівчина виконувала трюк без страховки, повідомляють російські ЗМІ. Момент падіння було знято однією з глядачок виступу.

Програма після падіння гімнастки продовжилась далі. Відомо, що за лаштунки дівчина пішла сама, а від туди її забрала «швидка».

Представники цирку стверджують, що з нею "все нормально" і "в цирку таке буває".

Відомо, що дівчина виконувала номер «Полум'я» у жанрі «Ремені» з чоловіком. За інформацією піар-служби цирку, цей номер у всьому світі виконують без страховки.

Згодом Генеральний директор Великого Московського цирку Едгард Запашний у своєму telegram-каналі розповів про травми, які отримала гімнастка.

«Повітряна гімнастка з колективу «Цирк Філатових» під час виконання складного та небезпечного трюку впала з висоти близько п'яти метрів. Гімнастка має перелом кисті і, можливо, компресійний перелом хребта (тільки що їй зробили МРТ). Директор цирку знаходиться також у лікарні із постраждалою. Артистка перебуває у свідомості та самостійно пересувається», - заявив Запашний.