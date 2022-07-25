Трагедія з українськими біженцями в Польщі, врятувати хлопчика не вдалося: "На місці працювали..."

Польща, поліція

На місце приземлився вертоліт польської медичної служби порятунку, але попри реанімаційні заходи врятувати дитину не вдалося.

Трагічний випадок трапився у суботу, 23 липня, близько 15:30 у селі Щава Малопольського воєводства. 6-річний хлопчик упав із балкона одного з гостьових будинків на другому поверсі. Дитина була громадянином України. Про це повідомляє польське видання "Wiadomosci".

"Хлопчик української національності проживав у пансіонаті «Горц», де знайшли притулок біженці. Він упав з балкона другого поверху. Де в цей час були опікуни 6-річного хлопчика? Ми встановлюємо це прямо зараз. Дитину доглядала мати. На місці працювали прокурор і слідча група. Мати була твереза? Напевно, так, але я не можу підтвердити це на 100 відсотків, тому що зараз я не отримав такої інформації", - розповів Бартош Іздебський з Головного управління поліції в Кракові.

На місце події було викликано гелікоптер Польської медичної служби порятунку. Рятувальники спробували реанімувати дитину, але травми хлопчика виявилися смертельними.

У поліції з’ясовують обставини трагедії. На місце прибули прокуратура, слідчо-оперативна група поліції та судово-медичний експерт.

полиция, Польша, полская полиция


Тарас Галушко, politeka.net





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