Алессандра Амбросіо показала найневдаліший купальник 2023 року, який спотворить навіть модельну фігуру

Бразильська супермодель Алессандра Амбросіо приїхала додому, щоб чудово провести час на пляжі Іпанема у Ріо-де-Жанейро. Вона потрапила в об'єктиви папараці на відпочинку та здивувала своїм зовнішнім виглядом.

Спотворить навіть модельну фігуру: Алессандра Амбросіо показала найневдаліший купальник 2023 року

41-річна манекенниця і колишній "янгол" Victoria's Secret для відпочинку на пляжі обрала ефектний білий купальник з високим підйомом плавок, глибоким декольте та відкритою спиною. Свій образ вона завершила багатошаровою окрасою на шиї та чарівними сонцезахисними окулярами в стилі ретро.

Дивно, але шанувальники не захопилися зовнішнім виглядом зірки. Справа в тому, що цей купальник зовсім не йде моделі. Він зробив її фігуру важкою і підкреслив недоліки, яких навіть немає на її тілі.

Спотворить навіть модельну фігуру: Алессандра Амбросіо показала найневдаліший купальник 2023 року

Спотворить навіть модельну фігуру: Алессандра Амбросіо показала найневдаліший купальник 2023 року

"Цей купальник виглядає страшенно незручним", "Як ця красива жінка могла бути взагалі спотворена цим жахливим купальником", "Цей купальник трохи замалий у деяких місцях", - пишуть користувачі соціальних мереж, що побачили фотографії.

Варто зазначити, що 53-річна Дженніфер Лопес, яка має більш пишну фігуру, ніж Алессандра Амбросіо, виглядала у схожому купальнику гармонійніше. Але що важливо, що купальний костюм і справді виглядає на моделі в натяжку, начебто на пару розмірів менше.

Спотворить навіть модельну фігуру: Алессандра Амбросіо показала найневдаліший купальник 2023 року

Спотворить навіть модельну фігуру: Алессандра Амбросіо показала найневдаліший купальник 2023 року
Спотворить навіть модельну фігуру: Алессандра Амбросіо показала найневдаліший купальник 2023 року

Щоб виглядати в купальнику на всі сто, навіть якщо фігура далека від модельної, найголовніше правило - обрати відповідний розмір та фасон. Це може бути як бікіні, як роздільний, так і цільний купальник.

Нагадаємо, Дженніфер Лопес показала ідеальний білий купальник із прозорими вставками, який допомагає виглядати худшою.


Анастасия Березовская, Тудей





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