Ніколь Кідман показала струнку фігуру на пляжі в Сіднеї

Актриса Ніколь Кідман відпочиває в Сіднеї разом зі своїм чоловіком та дочками. Папараці сфотографували 55-річну зірку на одному із пляжів під час ранкової пробіжки. Зірка була одягнена в чорний купальник для серфінгу, її голову від сонця прикривав солом'яний капелюх, а на очах були сонцезахисні окуляри.

У чорному купальнику та солом'яному капелюсі: 55-річна Ніколь Кідман показала струнку фігуру на пляжі в Сіднеї

На фото, опублікованих виданням Daily Mail, Кідман демонструє підтягнуту фігуру та чудову спортивну форму. Своє кучеряве біле волосся актриса сховала під капелюхом, щоб не пересушувати його на палкому сонці.

У чорному купальнику та солом'яному капелюсі: 55-річна Ніколь Кідман показала струнку фігуру на пляжі в Сіднеї

Купальник Ніколь Кідман захищений ультрафіолетом SPF50, а значить у ньому можна проводити багато часу на сонці та не обгоряти. Ця модель ідеально підходить для серфінгу. При всій своїй практичності купальник виглядає ще й стильно.

У чорному купальнику та солом'яному капелюсі: 55-річна Ніколь Кідман показала струнку фігуру на пляжі в Сіднеї

На деякі знімки потрапив і чоловік Ніколь Кідман – музикант Кіт Урбан. Він прогулювався з зіркою по сіднейському пляжі в камуфляжних плавках, чорній кепці та сонцезахисних окулярах.

У 2023 році пара відзначить 17-річчя свого сімейного життя. У них двоє дітей, дочки Сандей Роуз та Фейт Маргарет, яких виносили сурогатні матері. Також Кідман має двох прийомних дітей від першого шлюбу з Томом Крузом.

У чорному купальнику та солом'яному капелюсі: 55-річна Ніколь Кідман показала струнку фігуру на пляжі в Сіднеї

Раніше повідомлялося, що Ніколь Кідман зробила стрижку японської принцеси та пофарбувала волосся у рудий колір.


Лобанова Єлизавета, Тудей





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