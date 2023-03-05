Ніколь Кідман показала струнку фігуру на пляжі в Сіднеї

Актриса Ніколь Кідман відпочиває в Сіднеї разом зі своїм чоловіком та дочками. Папараці сфотографували 55-річну зірку на одному із пляжів під час ранкової пробіжки. Зірка була одягнена в чорний купальник для серфінгу, її голову від сонця прикривав солом'яний капелюх, а на очах були сонцезахисні окуляри.

На фото, опублікованих виданням Daily Mail, Кідман демонструє підтягнуту фігуру та чудову спортивну форму. Своє кучеряве біле волосся актриса сховала під капелюхом, щоб не пересушувати його на палкому сонці.

Купальник Ніколь Кідман захищений ультрафіолетом SPF50, а значить у ньому можна проводити багато часу на сонці та не обгоряти. Ця модель ідеально підходить для серфінгу. При всій своїй практичності купальник виглядає ще й стильно.

На деякі знімки потрапив і чоловік Ніколь Кідман – музикант Кіт Урбан. Він прогулювався з зіркою по сіднейському пляжі в камуфляжних плавках, чорній кепці та сонцезахисних окулярах.

У 2023 році пара відзначить 17-річчя свого сімейного життя. У них двоє дітей, дочки Сандей Роуз та Фейт Маргарет, яких виносили сурогатні матері. Також Кідман має двох прийомних дітей від першого шлюбу з Томом Крузом.

Раніше повідомлялося, що Ніколь Кідман зробила стрижку японської принцеси та пофарбувала волосся у рудий колір.