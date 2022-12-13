Дніпро за кілька годин засипало снігом: місто виявилося "паралізованим", фото та відео

У вівторок, 13 грудня, у Дніпрі вперше за цю зиму випав сильний сніг. У місті оголошено перший рівень небезпеки, тому місцевим жителям радять виявляти максимальну обережність та не виїжджати на автомобілі без потреби.

Так, із самого ранку у місті пройшов дрібний дощ зі снігом, на зміну якому згодом пішов гарний лапатий сніг. Саме він і викликав у Дніпрі колапс, інформує Апостроф .

У мережі діляться фото та відео засніжених вулиць та доріг.

У прес-службі міської ради повідомили, що через снігопад на дороги міста та регіону виїхала різна техніка. Так, на трасах міста задіяно 86 одиниць посипної техніки з відвалами, 10 навантажувачів, 24 одиниці мінітехніки, 18 самоскидів. Крім того, 500 дорожніх людей працюють сьогодні на тротуарах та зупинках громадського транспорту.

"Насамперед забезпечується проїзд на особливо небезпечних ділянках (мости, шляхопроводи, підйоми та спуски доріг). Дороги обробляються комбінованою сумішшю (відсів+сіль), піско-соляною сумішшю для кращого зчеплення з дорожнім покриттям", - йдеться у повідомленні.

У департаменті благоустрою та інфраструктури Дніпра звернулися до власників водіїв із проханням максимально оперативно покинути дороги, щоб не заважати руху спецтехніки