Названо номінантів на здобуття премії «Греммі»

Національна академія мистецтва та науки звукозапису назвала номінантів на здобуття 65 премій «Греммі». Церемонія нагородження відбудеться 5 лютого у Лос-Анджелесі та пройде у звичному форматі після двох років гібридних церемоній, пов'язаних з пандемією коронавірусу.

Лідером за кількістю номінацій стала Бейонсе, представлена у дев'яти категоріях. Таким чином, співачка та її чоловік Jay-Z стали найбільш номінованими артистами в історії премії – по 88 номінацій. Якщо Бейонсе отримає ще три нагороди, вона зможе досягти рекорду диригента Георга Шорті, який є артистом, що найбільш нагороджується, в історії «Греммі».