Топ-5 літніх образів Кейт Міддлтон: модне натхнення від герцогині Кембриджської

Вбрання, у яких Кейт Міддлтон виходить у світ, довго не втрачають своєї актуальності. Незалежно від того, чи відвідує вона спекотні закордонні країни під час турне, чи ходить на квіткові виставки, чи дивиться тенісні матчі - їй щоразу вдається підібрати влучний образ.

Вишуканий стиль герцогині Кембриджської у сонячну погоду переважно складається з легких суконь, трендових сонцезахисних окулярів та зручної танкетки. Що стосується кольорів, то влітку Кейт віддає перевагу насиченим відтінкам, а також квітковому принту та мереживу. Якщо ви шукаєте нові ідеї образів на літо, перегляньте топ-5 варіантів вбрання від Кейт, які ідеально підійдуть для теплої погоди. Детальніше про аутфіти королівської особи розповідається у блозі, який присвячений стилю Кейт Міддлтон.

У березні цього року Вільям і Кейт продовжили свій тур по Ямайці, відвідавши Тренч-таун (Кінгстон). Герцогиня була в барвистому сарафані. Образ вона завершила взуттям на підборах та аксесуарами, інформує Апостроф.

Фото: Getty Images

У 2020 році герцогиня Кембриджська зустрілася з мамами в Баттерсі-Парку в Лондоні. Для цього заходу вона обрала практичне вбрання: брюки ніжно-рожевого відтінку, базову білу футболку та спортивне взуття. Дружина принца Вільяма доповнила образ сонцезахисними окулярами та аксесуарами (кільце, браслет та годинник).

Фото: Getty Images

В 2019 році Кейт Міддлтон відвідала благодійне захід у Вокінгемі, Беркшир. Тоді вона з'явилася в сукні Madison LK Bennett з рожевого шовкового шифону. Підкреслили образ маленька червона сумочка, взуття із зав'язками на танкетці та сонцезахисні окуляри квадратної форми.

Фото: Getty Images

Наприкінці березня 2022 року герцог і герцогиня Кембриджські провели свій перший день у Белізі (країна в Центральній Америці). Кейт легко впоралася із 30+ градусною спекою, одягнувши синю літню сукню від американського дизайнера Tory Burch. Також вона додала до вбрання клатч та взуття на танкетці.

Фото: Getty Images

Під час свого візиту до Белізу герцогиня також показала більш повсякденний варіант вбрання. Вона обрала простий білий топ, який поєднала із штанами-карго кольору хакі. Завершували образ Кросівки Superga Cotu Classics білого кольору та сонцезахисні окуляри Ray-Ban New Wayfarer Classic.

Фото: Getty Images


Любов Блажко, Апостроф





Интересные новости
Відстрочка від мобілізації: у кого військкомати відмовляються приймати документиВідстрочка від мобілізації: у кого військкомати відмовляються приймати документи
"Гурт MOЗGI розпався?": Позитив, який пішов від Потапа, розговорився про майбутнє"Гурт MOЗGI розпався?": Позитив, який пішов від Потапа, розговорився про майбутнє
Всі сини: Надія Матвєєва пояснила, чому не відмовляла єдину дитину йти у ЗСУВсі сини: Надія Матвєєва пояснила, чому не відмовляла єдину дитину йти у ЗСУ
"Останні події, які...": Андраде, яка пішла від Потапа, скучила за концертами"Останні події, які...": Андраде, яка пішла від Потапа, скучила за концертами
"Це допомагає впоратися зі стресом": солістка KAZKA Зарицька вразила результатами свого хобі"Це допомагає впоратися зі стресом": солістка KAZKA Зарицька вразила результатами свого хобі
Блок рекламы


Похожие новости
Сестра Кейт Миддлтон ждет третьего ребенка – первые фото беременной ПиппыСестра Кейт Миддлтон ждет третьего ребенка – первые фото беременной Пиппы
Кейт Миддлтон впечатлила роскошным образом на премьере фильма с Томом Крузом: фотоКейт Миддлтон впечатлила роскошным образом на премьере фильма с Томом Крузом: фото
Принцессе Шарлотте исполнилось 7 лет: Кейт Миддлтон показала фото подросшей дочериПринцессе Шарлотте исполнилось 7 лет: Кейт Миддлтон показала фото подросшей дочери
Кейт Миддлтон в трениках и облегающей кофте похвасталась спортивной фигуройКейт Миддлтон в трениках и облегающей кофте похвасталась спортивной фигурой
Кейт Миддлтон с мужем и свекром посетила премьеру нового фильма о Джеймсе Бонде
Кейт Миддлтон совершила редкий выход в мини-юбке
Кейт Миддлтон скрывает беременность
Кейт Хадсон выходит замуж
Брат Кейт Миддлтон женился на француженке
Кейт Миддлтон и принц Уильям показали новое фото дочери в честь ее дня рождения
Последние новости
Подгружаем последние новости