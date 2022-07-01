Топ-5 літніх образів Кейт Міддлтон: модне натхнення від герцогині Кембриджської

Вбрання, у яких Кейт Міддлтон виходить у світ, довго не втрачають своєї актуальності. Незалежно від того, чи відвідує вона спекотні закордонні країни під час турне, чи ходить на квіткові виставки, чи дивиться тенісні матчі - їй щоразу вдається підібрати влучний образ.

Вишуканий стиль герцогині Кембриджської у сонячну погоду переважно складається з легких суконь, трендових сонцезахисних окулярів та зручної танкетки. Що стосується кольорів, то влітку Кейт віддає перевагу насиченим відтінкам, а також квітковому принту та мереживу. Якщо ви шукаєте нові ідеї образів на літо, перегляньте топ-5 варіантів вбрання від Кейт, які ідеально підійдуть для теплої погоди. Детальніше про аутфіти королівської особи розповідається у блозі, який присвячений стилю Кейт Міддлтон.

У березні цього року Вільям і Кейт продовжили свій тур по Ямайці, відвідавши Тренч-таун (Кінгстон). Герцогиня була в барвистому сарафані. Образ вона завершила взуттям на підборах та аксесуарами, інформує Апостроф .

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У 2020 році герцогиня Кембриджська зустрілася з мамами в Баттерсі-Парку в Лондоні. Для цього заходу вона обрала практичне вбрання: брюки ніжно-рожевого відтінку, базову білу футболку та спортивне взуття. Дружина принца Вільяма доповнила образ сонцезахисними окулярами та аксесуарами (кільце, браслет та годинник).

Фото: Getty Images

В 2019 році Кейт Міддлтон відвідала благодійне захід у Вокінгемі, Беркшир. Тоді вона з'явилася в сукні Madison LK Bennett з рожевого шовкового шифону. Підкреслили образ маленька червона сумочка, взуття із зав'язками на танкетці та сонцезахисні окуляри квадратної форми.

Фото: Getty Images

Наприкінці березня 2022 року герцог і герцогиня Кембриджські провели свій перший день у Белізі (країна в Центральній Америці). Кейт легко впоралася із 30+ градусною спекою, одягнувши синю літню сукню від американського дизайнера Tory Burch. Також вона додала до вбрання клатч та взуття на танкетці.

Фото: Getty Images

Під час свого візиту до Белізу герцогиня також показала більш повсякденний варіант вбрання. Вона обрала простий білий топ, який поєднала із штанами-карго кольору хакі. Завершували образ Кросівки Superga Cotu Classics білого кольору та сонцезахисні окуляри Ray-Ban New Wayfarer Classic.

Фото: Getty Images