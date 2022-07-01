Топ-5 літніх образів Кейт Міддлтон: модне натхнення від герцогині Кембриджської
Вбрання, у яких Кейт Міддлтон виходить у світ, довго не втрачають своєї актуальності. Незалежно від того, чи відвідує вона спекотні закордонні країни під час турне, чи ходить на квіткові виставки, чи дивиться тенісні матчі - їй щоразу вдається підібрати влучний образ.
Вишуканий стиль герцогині Кембриджської у сонячну погоду переважно складається з легких суконь, трендових сонцезахисних окулярів та зручної танкетки. Що стосується кольорів, то влітку Кейт віддає перевагу насиченим відтінкам, а також квітковому принту та мереживу. Якщо ви шукаєте нові ідеї образів на літо, перегляньте топ-5 варіантів вбрання від Кейт, які ідеально підійдуть для теплої погоди. Детальніше про аутфіти королівської особи розповідається у блозі, який присвячений стилю Кейт Міддлтон.
У березні цього року Вільям і Кейт продовжили свій тур по Ямайці, відвідавши Тренч-таун (Кінгстон). Герцогиня була в барвистому сарафані. Образ вона завершила взуттям на підборах та аксесуарами, інформує
У 2020 році герцогиня Кембриджська зустрілася з мамами в Баттерсі-Парку в Лондоні. Для цього заходу вона обрала практичне вбрання: брюки ніжно-рожевого відтінку, базову білу футболку та спортивне взуття. Дружина принца Вільяма доповнила образ сонцезахисними окулярами та аксесуарами (кільце, браслет та годинник).
В 2019 році Кейт Міддлтон відвідала благодійне захід у Вокінгемі, Беркшир. Тоді вона з'явилася в сукні Madison LK Bennett з рожевого шовкового шифону. Підкреслили образ маленька червона сумочка, взуття із зав'язками на танкетці та сонцезахисні окуляри квадратної форми.
Наприкінці березня 2022 року герцог і герцогиня Кембриджські провели свій перший день у Белізі (країна в Центральній Америці). Кейт легко впоралася із 30+ градусною спекою, одягнувши синю літню сукню від американського дизайнера Tory Burch. Також вона додала до вбрання клатч та взуття на танкетці.
Під час свого візиту до Белізу герцогиня також показала більш повсякденний варіант вбрання. Вона обрала простий білий топ, який поєднала із штанами-карго кольору хакі. Завершували образ Кросівки Superga Cotu Classics білого кольору та сонцезахисні окуляри Ray-Ban New Wayfarer Classic.