"Бунтарка": Квіткова з "Холостяка" після елегантних образів вбралася у "балахон", фото

даша квіткова

Відома блогерка Даша Квіткова здивувала незвичайним чином після стильних та елегантних луків.

Популярна українська блогерка та дружина головного героя шоу "Холостяк" Микити Добриніна Даша Квіткова, яка рік тому народила сина Лева, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу дівчина поділилася кумедним фотоколажем, на якому зібрала кілька своїх знімків у незвичайному образі.

На нових чорно-білих фотографіях Даша зняла себе вдома в дзеркало, кумедно позувала і кривлялася. Перед камерою вона з'явилася в незвичайному образі - чорних штанах з пледом і картатим балахоне-сорочці. Волосся дівчини зібрано в недбалий пучок на маківці, а на обличчі легкий макіяж. Варто відзначити, що цей образ дуже відрізняється від елегантних і химерних образів, які блогерка демонструвала напередодні.

У підписі до фотоколажу Квіткова нічого не написала, залишила лише кумедний емодзі. Натомість шанувальники відразу почали коментувати її нову публікацію: "Як красиво", "Класна кімната", "Як завжди", "Дуже крута цибуля", "Даша, дуже стильно, як завжди", "Ніби повернулася в 2018 рік, але так круто", "Як круто!", "Бунтарка", "Краса", "Яка класна", "Красуня", "Такі кайфові фото", "Скажіть, будь ласка, звідки косуха з відео?".


Галина Струс, politeka.net





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