На Херсонщині відмінять на місяць "сухий закон"

Відміна не стосуватиметься військових.

На Херсонщині відмінять на місяць
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Рада оборони ухвалила рішення на один місяць скасувати так званий сухий закон в Херсонській області, щоб допомогти відновленню економіки звільненої території регіону.

Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація з посиланням на відеозвернення очільника ОВА Олександра Прокудіна.

За його словами, з 15 березня дозволяється торгівля алкогольними напоями на об’єктах оптової, роздрібної торгівлі та ресторанного господарства у період з 10:00 до 15:00 години.

Однак цей тимчасовий дозвіл не стосується військовослужбовців та працівників правоохоронних органів.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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