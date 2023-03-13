На Херсонщині відмінять на місяць "сухий закон"

Рада оборони ухвалила рішення на один місяць скасувати так званий сухий закон в Херсонській області, щоб допомогти відновленню економіки звільненої території регіону.

Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація з посиланням на відеозвернення очільника ОВА Олександра Прокудіна.

За його словами, з 15 березня дозволяється торгівля алкогольними напоями на об’єктах оптової, роздрібної торгівлі та ресторанного господарства у період з 10:00 до 15:00 години.

Однак цей тимчасовий дозвіл не стосується військовослужбовців та працівників правоохоронних органів.