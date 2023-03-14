На Херсонщині загинув боєць із "Пласту": фото та біографія героя

Місяць тому війна обірвала життя Михайла Кознюка, уродженця села Буковець на Прикарпатті, який служив головним сержантом 2 гірсько-штурмової роти, а у неділю, 12 березня, на Херсонщині, під час виконання бойового завдання загинув військовий Сил спеціальних операцій, пластун та співзасновник куреня "Карпатські Орли" Дмитро Пащук.

Про це повідомила його наречена Ганна Дідула, інформує Апостроф .

"Пряме поранення дроном камікадзе у Херсоні. Прошу про молитву за Дмитруська, за його рідних, близьких і побратимів", – написала дівчина.

Дмитро народився у селі Хлівчани на Львівщині. Він був членом національній скаутській організації "Пласт" з псевдо "Гармаш".

До Пласту вступив у рідному селі Хлівчани. Був курінним юнацького куреня ім. В. Осташевського. Пластову присягу склав навесні 2011 р. біля меморіалу Українських Січових Стрільців на горі Маківка. Пізніше здобув ступінь розвідувача.

Згодом став співзасновником 109 юнацького куреня ім. Я. Горошка в станиці Львів. Виховник гуртка "Спарта". Активний учасник пластових заходів, мандрівок.

Пройшов кілька таборів "Легіон" (першун серед стрільців в 2013 р. та першун серед старших стрільців у 2015 р.) та першун табору "Лісова школа" (2015 р.).

В старшому пластунстві став одним із співзасновників підготовчого куреня УСП "Карпатські орли" в Україні.З початком повномасштабного російського вторгнення у 2022 р. зголосився до Сил спеціальних операцій Збройних сил України.

Хлопець мав досвід служби у французькому легіоні, тому військовий позивний його був "Француз", - написала народний депутат, подруга загиблого Наталія Піпа.

"Людина неймовірного оптимізму, життєствердності, сили та людяності", – охарактеризувала вона його.

"Дмитро казав "не здавайтесь ніколи" і сам боровся до останньої хвилини життя. Світлий та завжди усміхнений Дмитро назавжди залишиться у нашій пам'яті", – пишуть у "Пласті".

Друзі з куреня "Карпатські Орли" згадують "Француза" як справедливу, чесну, розсудливу та братерську людину, що мала багато цікавих ідей та неабияку енергію, щоб втілювати їх в життя.

"Справедливий, чесний, розсудливий та братерський. Кожен, хто знав його хоч трошки, погодиться, що Дмитро Гармаш – неймовірно світла людина. Мав багато цікавих ідей, а також неабияку енергію, щоб втілювати їх в життя. І варто визнати – йому це вдавалося", – згадують його друзі.

Прощання з Дмитром відбудеться сьогодні ввечері, 14 березня, у церкві Михаїла у Львові. Похорон Героя пройде у середу, 15 березня, об 11:00, у його рідному селі Хлівчани.