Село під Києвом четвертий місяць йде під воду: ексклюзивні фото з Демидова

У селищі Демидів під Києвом досі затоплені двори будинків та на городи. Ще наприкінці лютого для недопущення російських окупантів до столиці українські військові підірвали захисну споруду, інформує Апостроф .

Про те, яка ситуація в населеному пункті, повідомив фотокореспондент "Апострофа" Роман Пєтушков.

Селище Демидів Вишгородського району Київської області. Тут все ще підтоплені десятки будинків та городів. Затоплено декілька вулиць.

Через дощі вода почала знову підніматись, тому навіть в місцях, де візуально не видно води - справжнє болото.

Я завітав до двох будинків, де люди погодились показати, що сталося з їхнім майном.

Всі підвали затоплені, багато фруктових дерев загинуло.

А в одного з чоловіків вода декілька тижнів стояла прямо в будинку, тепер він змушений міняти підлогу у всій оселі, під якою тепер грибок і запах нечистот.

Загалом у містечку підтоплено майже 20% осель та ділянок, люди втратили городи і в затоплених плавнях річки Ірпінь.

На жаль, відсьогодні у людей перестали викачувати воду через пожежі торф'яників у Іванківському районі, тому всі помпи ДСНС перекинули туди, а вода знову почала підніматись.

Прогнози погоди теж невтішні, наступного тижня очікують дощі, тож люди налаштовані не надто оптимістично, хоча і з розумінням ставляться до того, що якби не річка Ірпінь, то росіяни на цьому напрямку могли впритул дістатись Києва і бої могли точитись в Лютежі та Нових і Старих Петрівцях.