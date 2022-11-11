На Херсонщині четверо людей підірвалися на міні, зокрема двоє дітей

Міни на території області залишили російські загарбники, інформує ZN.ua.

На Херсонщині четверо людей підірвалися на міні, зокрема двоє дітей
Фото ілюстративне
© Сергій Нужненко / Радіо Свобода

У одному з населених пунктів на звільненій від російських окупантів території Херсонської області мирні жителі наїхали на ворожу міну. Внаслідок цього четверо людей дістали поранення, повідомив заступник керівника офісу президента Кирило Тимошенко у Telegram.

“В Херсонській області цивільні наїхали на міну, яку залишили після себе окупанти. 4 поранених, серед яких дві дитини 9 та 14 років”, – написав він.

Чиновник зауважив, що це вже другий за день випадок підриву російських предметів, від яких постраждали діти. Раніше стало відомо, що двоє підлітків постраждали від детонації вибухового предмету РФ у Салтівському районі Харкова.

“Зараз лікарі надають постраждалим дітям усю необхідну допомогу. Їхній стан оцінюють як середньої важкості”, – додав Тимошенко.


Максим Царук, ZN.ua





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