Шерон Стоун діагностували рідкісну пухлину - понад місяць піде на лікування

64-річна Шерон Стоун, яка понад 10 років тому пережила крововилив у мозок, повідомила, що у неї знайшли рідкісну пухлину. На лікування зірці знадобляться майже два місяці, а також операція. Артистка закликала жінок не ігнорувати біль і завжди звертатися до іншого лікаря за ще однією думкою.

В особистому обліковому записі в соціальних мережах зірка фільму "Основний інстинкт" повідомила, що у неї почалися болі, але перший огляд результату не дав. Лікар не зміг визначити, що в неї щось не таке зі здоров'ям. Однак згодом стан Шерон Стоун тільки погіршився. Тоді актриса вирішила звернутися до іншого лікаря, щоб отримати ще одну думку, і тоді у неї виявили рідкісну пухлину.

Своїм шанувальникам колишня модель розповіла, що їй діагностували велику пухлину фіброзу, яку потрібно терміново видаляти. Саме тому дуже швидко 64-річну актрису було госпіталізовано.

"З болем, що посилюється, я звернулася за другою думкою: у мене велика фіброзна пухлина, яку потрібно видаляти, - розповіла Шерон Стоун. - Дівчата зокрема: не опускайте руки. Завжди звертайтеся за ще однією лікарською думкою. Це може врятувати ваше життя".

Акторка повідомила, що їй знадобиться багато часу на лікування – приблизно 4-6 тижнів піде на відновлення. Але зараз із нею все гаразд.

Нагадаємо, 64-річна Шерон Стоун у піджаку на голе тіло підкорила виконанням твердка на знімальному майданчику.