Снігова пастка: працівники ДСНС врятували в Карпатах туристів з Києва

У Карпатах гірські рятувальники надали допомогу двом туристам з Києва, які не змогли самостійно продовжити рух по Чорногірському хребту через складні погодні умови. Про це пише пресслужба Головного управління ДСНС України в Івано-Франківській області на сторінці у Facebook.

До чергового Спеціальної пошуково-рятувальної частини АРЗ СП ГУ ДСНС в Івано-Франківській області 19 вересня надійшло повідомлення від 22-річного туриста, жителя міста Київ. Мандрівник повідомив, що він разом дівчиною рухаються Чорногірським хребтом від озера Бребенескул Закарпатської області в напрямку до гори Дземброня (на межі Закарпатської та Івано-Франківської області), але не можуть далі самостійно продовжити рух. Турист потребував допомоги рятувальників через сильний вітер, обмежену видимість та низьку температуру.

«Туристи здійснювали прохід Чорногірським хребтом від урочища Заросляк до села Дземброня, через г. Шпиці, озеро Несамовите, озеро Бербенескул, г. Гутин Томнатик, г. Менчул», – йдеться у повідомленні ДСНС.

Зазначається, що для надання допомоги одразу було залучено пошуково-рятувальне відділення Явірник, що базується на горі Піп Іван та повідомлено Оперативно-координаційний центр ГУ ДСНС в Закарпатській області для залучення Рахівських гірських рятувальників для надання допомоги з проведення пошуково-рятувальних робіт.