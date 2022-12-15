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2022-12-15
На Київщині через вибух акумулятора у житловому будинку почалася пожежа: фото
В Україні через часті та тривалі відключення електроенергії, українці переходять на альтернативні можливості, які часом можуть становити небезпеку. Так, у населеному пункті Стоянка на Київщині через вибух акумулятора зайнявся двоповерховий житловий будинок, інформує
Про подію розповіли у пресцентрі Державної служби з надзвичайних ситуації Київської області.
Зазначається, що рятувальники отримали інформацію про пожежу у Стоянці близько 22:00 14 грудня.
Прибувши на місце події надзвичайники встановили, що горить дах двох квартир двоповерхового дуплексу на сім квартир.
Як зауважили в ДСНС, за словами власника квартири, стався вибух акумулятора.
Однак, точна причина виникнення загоряння буде встановлена спеціалістами.
Ксенія Срібнянська, Апостроф