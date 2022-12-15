На Київщині через вибух акумулятора у житловому будинку почалася пожежа: фото

В Україні через часті та тривалі відключення електроенергії, українці переходять на альтернативні можливості, які часом можуть становити небезпеку. Так, у населеному пункті Стоянка на Київщині через вибух акумулятора зайнявся двоповерховий житловий будинок, інформує Апостроф.

Про подію розповіли у пресцентрі Державної служби з надзвичайних ситуації Київської області.

Зазначається, що рятувальники отримали інформацію про пожежу у Стоянці близько 22:00 14 грудня.

Прибувши на місце події надзвичайники встановили, що горить дах двох квартир двоповерхового дуплексу на сім квартир.

Як зауважили в ДСНС, за словами власника квартири, стався вибух акумулятора.

Однак, точна причина виникнення загоряння буде встановлена спеціалістами.


Ксенія Срібнянська, Апостроф





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