Українець приніс додому вибухівку і все обернулося трагедією: загинула родина з дитиною, фото

Українець приніс додому вибухівку і все обернулося трагедією: загинула родина з дитиною, фото

У Харківській області внаслідок вибуху загинула родина з дитиною.

Сьогодні стали відомі подробиці НП у селі Федорівка в районі Лозової.

Вибух пролунав 29 жовтня. З'ясувалося, що загинула ціла сім'я – чоловік, жінка та дитина.

Начальник Лозовського управління ДСНС Віктор Мусієнко повідомив, що вибухонебезпечний предмет у двір свого будинку приніс господар.

Міський голова Лозової Сергій Зеленський доручив профільним фахівцям активізувати роз'яснювальну роботу серед населення щодо поводження з вибухонебезпечними та підозрілими предметами.

Правило номер нуль - не наближатися до предметів, подібних до ВОП, не намагатися самостійно перенести їх чи вчинити з ними будь-які інші дії. Про виявлення підозрілих предметів слід негайно інформувати рятувальників та правоохоронні органи.


Алексей Ионов, politeka.net





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