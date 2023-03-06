У Херсонській області трактор підірвався на вибухівці: є загиблі та поранені

Трагедія сталася у селі Зелений Гай.

У Херсонській області трактор підірвався на вибухівці: є загиблі та поранені

У селі Зелений Гай Херсонської області під час виконання польових робіт трактор натрапив на залишену окупантами вибухівку, інформує Херсонська ОВА в Telegram.

"Від отриманих травм одна людина загинула на місці, ще одна – отримала поранення", - йдеться в повідомленні.

Міська влада закликала жителів не відвідувати поля, лісосмуги та інші потенційно заміновані території, які ще не обстежили сапери.

"Якщо ви побачили вибухонебезпечний предмет, відійдіть на безпечну відстань та викличте рятувальників або правоохоронців. У жодному разі не намагайтеся знешкодити його самостійно", - додали в ОВА.


Анна Конюченко, ZN.ua





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