У Туреччині стався потужний землетрус, є загиблі: фото та відео

6 лютого в Туреччині стався потужний землетрус з магнітудою 7,8, унаслідок чого у багатьох центральних провінціях завалилися будинки, а серед людей нараховують щонайменше 50 загиблих, інформує Апостроф .

Про це повідомили в NTV.

Наразі точна кількість загиблих і постраждалих невідома, тому що ще багато людей перебувають під завалами будинків.

Європейсько-Середземноморський сейсмологічний центр засвідчив, що епіцентр землетрусу був у провінції Кахраманмараш на глибині 7 км о 04:17, після чого підземні поштовхи (всього їх було 22) відчули в Адані, Анкарі, Анталії, Газіантепі, Кайсері, Мерсіні, Трабзоні, Урфі. До того ж землетрус відчувався від Сирії й Лівану до Грузії.

Як відомо, у провінції Діярбакир обвалився 8-поверхівка, а біля Чукурова провінції Адана – 11-типоверхівка. Ще повідомляють про сотні зруйнованих будівель.

У Туреччині оголосили четвертий, найвищий, рівень тривоги, а турецька влада запросила термінову міжнародну допомогу.

"Усі екстрені служби працюють на місцях НП, готуються вантажні літаки для відправки обладнання та речей першої необхідності. Дані щодо жертв поки надати не можемо", – сказав глава МВС Туреччини Сулейман Сойлу