Під Києвом чоловік погрожував підірвати продавчиню та розгулював з цілим рюкзаком "сюрпризів": відео

Раніше в Києві було затримано грабіжника, який пограбував і підпалив жінку, а у Броварах хуліган погрожував продавчині гранатою та вдарив її. Із собою у нього виявився повний рюкзак зброї.

Про це на своїй Facebook-сторінці розповів начальник Головного управління Національної поліції у Київській області генерал поліції третього рангу Андрій Небитов, інформує Апостроф.


Зловмисник розмахував гранатою, вдарив продавчиню та втік. На місце викликали поліцію, його особу було встановлено і незабаром хулігана затримали на одній із вулиць міста разом із повним рюкзаком "сюрпризів". Усього він носив із собою 9 гранат, пістолет та частини автоматів.

46-річного неадеквата затримали, зараз він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. За незаконне поводження зі зброєю та хуліганство йому загрожує до 7 років ув'язнення. Подальшу його долю вирішуватиме суд.


Олена Руденко, Апостроф





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