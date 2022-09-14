Вийшов документальний фільм про жінок, які були вимушені покинути Україну через війну

Українське медіа СЛУХ і відеопродакшн KNIFE! Films випустили документальний фільм «Далі» про українок, які через повномасштабне вторгнення росії були вимушені покинути батьківщину. Прем’єра фільму відбулась на YouTube-каналі СЛУХ.

Режисером стрічки виступив Артем Григорян, продюсером – Максим Сердюк. Автори фільму через інтерв’ю з кожною героїнею розповідають про їхній нелегкий шлях, проблему вибору, життя у новій країні та бажання повернутися додому. У фільмі можна побачити щирі спогади школярки-відеоблогерки з Маріуполя та її мами; фотографки з Харкова, студентки з Києва, стендаперки Наталі Гаріпової та тренерки з тхеквондо з Черкас.

Знімальна команда стрічки проїхала більше 13 тисяч кілометрів, а зйомки відбувалися в Австрії, Люксембургу, Кіпрі, Нідерландах, Німеччині, Польщі, Словаччині та Чехії.

«Ми поставили перед собою задачу не просто знайти цікавих героїв, а зібрати такі історії, які будуть складатися у цілісний документальний фільм. Ми переглянули понад 200 анкет та відеовізитівок. Це було дуже важко психологічно, адже кожна історія — унікальна, кожен і кожна пройшли через власні проблеми, травми та жахи. Потім ми почали інтегруватися в їхнє життя: довго спілкувалися по телефону та відеозв’язку. Налагодивши дружню комунікацію, ми приїздили до них та проводили декілька днів разом», — розповів Максим Сердюк.

Впродовж двох тижнів з моменту публікації фільму на YouTube творці обіцяють опублікувати вісім окремих розширених розповідей, які не увійшли до стрічки.