Вийшов документальний фільм про жінок, які були вимушені покинути Україну через війну

Впродовж двох тижнів творці стрічки обіцяють видати ще вісім розширених історій, інформує ZN.ua.

Вийшов документальний фільм про жінок, які були вимушені покинути Україну через війну
Фільм розповідає історії жінок, які були змушені покинути Україну
© Слух

Українське медіа СЛУХ і відеопродакшн KNIFE! Films випустили документальний фільм «Далі» про українок, які через повномасштабне вторгнення росії були вимушені покинути батьківщину. Прем’єра фільму відбулась на YouTube-каналі СЛУХ.

Режисером стрічки виступив Артем Григорян, продюсером – Максим Сердюк. Автори фільму через інтерв’ю з кожною героїнею розповідають про їхній нелегкий шлях, проблему вибору, життя у новій країні та бажання повернутися додому. У фільмі можна побачити щирі спогади школярки-відеоблогерки з Маріуполя та її мами; фотографки з Харкова, студентки з Києва, стендаперки Наталі Гаріпової та тренерки з тхеквондо з Черкас.

Знімальна команда стрічки проїхала більше 13 тисяч кілометрів, а зйомки відбувалися в Австрії, Люксембургу, Кіпрі, Нідерландах, Німеччині, Польщі, Словаччині та Чехії.

«Ми поставили перед собою задачу не просто знайти цікавих героїв, а зібрати такі історії, які будуть складатися у цілісний документальний фільм. Ми переглянули понад 200 анкет та відеовізитівок. Це було дуже важко психологічно, адже кожна історія — унікальна, кожен і кожна пройшли через власні проблеми, травми та жахи. Потім ми почали інтегруватися в їхнє життя: довго спілкувалися по телефону та відеозв’язку. Налагодивши дружню комунікацію, ми приїздили до них та проводили декілька днів разом», — розповів Максим Сердюк.

Впродовж двох тижнів з моменту публікації фільму на YouTube творці обіцяють опублікувати вісім окремих розширених розповідей, які не увійшли до стрічки.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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