"Холостячка" Мішина розкрила секрет ідеальної шкіри та продовження молодості: "Щира рекомендація"

Ксенія Мішина, скрін

Артистка розповіла про свої секрети краси.

Як пише Politeka.net , головна героїня першого проекту "Холостячка" Ксенія Мішина стала ще популярнішою після кількох ролей у серіалах, особливо в ролі Лідії з "Фортечної". Артистка зараз активно розповідає про своє життя в Інстаграмі.

«Дівчатка, попри все, я як раніше отримую в директ дуже багато запитів про те, як підтримувати себе у формі емоційно та фізично. Я маю маст-хеви кожного дня. Медитація та вітаміни, завжди потрібно підживлювати себе зсередини, далі моя щира рекомендація вже кілька років. Перевірено, особисто!

Омега-3 тунця, з найбільшою кількістю DHA-кислот. Покращує стан шкіри, волосся чи самопочуття, і навіть добре впливає стан нервової системи. Знижують рівень тривожності, покращують пам'ять та концентрацію» - пише Ксенія.

Також Ксенія звернула увагу саме на нову пісню Злати Огнєвіч. Співачка була другою головною героїнею шоу "Холостячка". Артистка встигла запам'ятатися завдяки багатьом композиціям, але її нова пісня змогла торкнутися багатьох зірок.

Ксенія також не стала мовчати:

"Любі мої! Наша прекрасна Злата Огневич випустила разом із ДСНС проект «Світло», подивіться уважно. Це дуже крута робота, обожнюю!» – каже Мішина.


Дарина Силина, politeka.net





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