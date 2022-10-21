Зірка "Папіка" Петрожицька зізналася, яку роль хотіла б зіграти: "Не секрет..."

Зірка "Папіка" Дар'я Петрожицька показала себе і розповіла, яку роль хотіла б зіграти.

Як пише Politeka.net , Дар'я Петрожицька - відома українська актриса, яка зіграла у серіалі "Папік". Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у війні із російськими окупаційними військами. А в перші тижні війни Дарина вирушила до Німеччини до свого молодого чоловіка, якого тривалий час приховувала. Не забуває Петрожицька і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу для ЖВЛ відповіла на запитання, яке поставив їй фанат.

"Про яку роль мрієте?", - Запитав фанат.

"Я скажу одну таку штуку, це не секрет, але мріють зіграти все. Чесно, і я не можу сказати, що я маю якусь роль мрії", - сказала зірка у відповіді.

А до цього Петрожицька розповіла, що пробує себе як співачка.

"Продовжую опановувати співачку/музичну керівницю в неділю. Добре, що трохи вмію співати, і вдячна за те, що маю можливість це робити, ще й так далеко від дому", - сказала Даша.