"Це не така Україна": Мішина згадавши старі образи видала все, що думає про "Дизель шоу"

Популярна актриса та перша "Холостячка" Ксенія Мішина висловилася про скандал із "Дизель шоу".

Скандал між шеф-редактором гумористичного "Дизель Студіо" Олексієм Бланарем та головною героїнею першого сезону "Холостячка" Ксенією Мішиною наробив чималого галасу в інтернеті.

Чоловік публічно обізвав актрису "б**дункою і політичною хвой**ю" у відповідь на її звинувачення в тому, що проект переслідує російські погляди.

Так, в інтерв'ю журналістці Тетяні Гончаровій на її YouTube каналі , Ксенія Мішина вкотре прокоментувала скандальну ситуацію.

Говорячи про культурні проекти в Україні, актриса зазначила, що «поки біля керма культурних проектів люди, які не знають нічого про культуру та етику, нам буде складно стати тими, ким ми хочемо».

Вона пояснила, що мала на увазі.

«Потрібно відродити свою культуру, яка була, але про неї забули. У нас не було зобов'язань вивчати українську мову. Я народилася у Криму і там української мови взагалі не було. Де культури України взагалі не було. Мене виховували на Росію. Тому що перспектива є там. Українська мова та література були не важливими предметами у школі. Українську культуру слід відроджувати, ідентифікувати. А коли люди можуть публічно написати „блудунка, політична хвойда“, для мене це просто безкультур'я. Це не така Україна», – розповіла акторка.

Мішина наголосила, що ніколи не дивилася «Дизель шоу».

«Коли люди мені почали писати, які вони насправді, я вже зрозуміла: „А що ми взагалі чекали?“. Я ніколи не бачила у нашому холдингу такого відношення. Як це може бути? Як головний керівник може собі це дозволити?», — прокоментувала артистка.