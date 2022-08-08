"Швидкісний поїзд" домчався до України: яким вийшов новий бойовик із Бредом Піттом

В український прокат на шаленій швидкості вривається комедійний бойовик "Швидкісний потяг" із Бредом Піттом у головній ролі. Про що це кіно і чи варто його дивитися?

Найманець на прізвисько Сонечко (Бред Пітт), який працює на якусь таємну кримінальну організацію, отримує на перший погляд дрібне завдання – вкрасти кейс у одного з пасажирів поїзда і змитися за першої ж нагоди. Але планам головного героя не судилося так швидко здійснитися, адже за загадковим вантажем полює ще цілий загін різношерстих поганців. Власне кажучи, довкола цієї примітивної зав'язки і ходить кругами весь сюжет. Нічого незвичайного… Але! Картина має цілу низку добротних "плюшок", заради яких і варто її подивитися, інформує Апостроф .

Зібрати павуків у банці та спостерігати за їхньою боротьбою – старий, але цілком собі робочий сценарний хід. Вся дія відбувається у закритому просторі швидкісного поїзда, який протягом фільму перетинає майже половину Японії. З поїзда нікуди не подітися, а отже, напруга з кожною хвилиною все більше наростатиме. А флер японської естетики (зрозуміло, вихолощеної до глянсової картинки у найкращих традиціях Голлівуду) додає стрічці атмосфери.

Що ж до самих "павуків", вони ж наймані вбивці, то це, напевно, найсильніше місце фільму. Характер та історія кожного з поганців опрацьовані з душею та досить докладно. Тут і мексиканець, що шукає помсти, і близнюки-вбивці і мозок злочинного світу в тілі школярки. Всі вони, звичайно ж ідіоти (на те це і комедія), а головний розтяпа серед них Бред Пітт, невдаха з психологічними проблемами, що розмірковує про муки вибору. Але на смак цей коктейль дуже гідний. Фішка героя Пітта - тотальна серія невдач, яка є наслідком його ж феноменальної удачливості. Звучить дивно, але на цій суперечності й виліплений головний герой.

Ще одне сильне місце стрічка – дія. Часу на розгойдування фільму майже не потрібно, з перших хвилин нам розжовують всю зав'язку, а далі по класиці: погоні, винахідливі постановки бійок, якудза зі сталевими клинками... Загалом, анітрохи не нудно. Навіть під кінець фільму, коли з'являється спокуса трохи "провалитися" в сюжеті, режисер Девід Літч викине черговий сценарний трюк, наприклад соковитий флешбек, який пояснює, що взагалі зараз відбувається на екрані.

До речі, про режисера. Девід Лейтч вже встиг порадувати кіносвіт другою частиною "Дедпула", "Вибуховою блондинкою", "Форсажем: Хоббс і Шоу" і приклав свою руку як продюсер до фільму "Ніхто". Усім, хто бачив хоча б одну з цих стрічок, цілком ясно, що краще за постановки боїв і трюків Лейтч вміє тільки одне – смішити глядача. І "Швидкісний поїзд" у цьому плані не виняток. Іскрометного гумору тут просто море. Більше того, у кадрі в епізодах з'являються актори, які й самі можуть затягнути будь-яку комедію, наприклад, Райан Рейнольдс або Ченнінг Татум. І все це для того, щоб відважити черговий жарт і піти у сценарний туман. Тому, як варіант для того, щоб весело провести дві години, фільм підходить ідеально.

Фото: https://www.instagram.com/bullettrainmovie/

За підсумком: "Швидкісний поїзд" - якісний комедійний бойовик, який явно не має конкурентів у прокаті цього літа, і стрічці можна віддати 8 дизелів із 10.