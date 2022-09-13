Вийшов у двір і вистрелив у братика: трагічне нещастя сталося під Дніпром

поліція, місце злочину, кримінал

У Дніпровському районі Кам'янського сталася моторошна подія - чотирирічний хлопчик вистрілив дворічному братикові у груди.

Події розвивалися таким чином - мама хлопчиків пішла в гості до сестри і взяла із собою дітей. Там один з малюків знайшов зброю, пневматичну рушницю, яка знаходилася в зоні видимості, пише Інформатор з посиланням на свої джерела.

Вийшовши у двір, він випадково вистрелив у братика.

У хлопчика відкрита проникаюча рана грудної клітини. Дитина наразі у реанімації.

реанимация

У пресслужбі ГУ НП в Дніпропетровській області повідомили, що відкрите кримінальне впровадження за статтею 166 КК України (злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною).

Додамо, що також стало відомо про ще одну сімейну драму на Дніпропетровщині. Пізно ввечері 7 вересня під час сварки з батьком мешканець Дніпра побив 63-річного батька. Лупцював руками і ногами по голові та тулубу.

швидка допомога

Трамви виявилися несумісні з життям і чоловік помер у кареті швидкої медичної допомоги.

«12 серпня слідчі повідомили затриманому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання передбачене санкцією статті - позбавлення волі на строк до 10 років. Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Слідчі дії тривають», - повідомили правоохоронці.


Катерина Петренко, politeka.net





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