Під Дніпром неадекват стріляє у дітей та тварин, фото: "Особу стрільця встановлюють правоохоронці"

Під Дніпром неадекват стріляє у дітей та тварин, фото: "Особу стрільця встановлюють правоохоронці"

У селищі Слобожанське під Дніпром невідомий стріляє по дітях та тваринах на дитячому майданчику з травматичної зброї.

Інцидент стався на минулих вихідних, 12 і 13 листопада, на вулиці Восьмого березня, розповіла мама одного з постраждалих хлопчиків Ганна.

Відомо щонайменше про трьох постраждалих дітей, пораненого кота та собаку.

Інцидент стався на минулих вихідних, 12 і 13 листопада, на вулиці Восьмого березня, розповіла мама одного з постраждалих хлопчиків Ганна.

За словами жінки, у її сина влучили три кулі: дві в курточку, третя - в ногу. Разом із хлопчиком на майданчику гуляли двоє дітей, вони також постраждали. Одній дитині куля влучила в щоку.

"Це ж яка скотиняка стріляє по дітях та по тваринах? Припущення є, що це хтось з 13-го або 11-го будинку. Поліція приїздила вже два рази", - написала мама хлопчика.

У коментарях до публікації жінки ще кілька місцевих мешканців розповіли про такі самі випадки та показали фото поранень у дітей та тварин. Особу стрілка встановлюють правоохоронці.


Алексей Ионов, politeka.net





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