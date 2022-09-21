"Дзвонили в "швидку", але приймати виклик вони відмовилися": у Дніпрі жінка померла посеред вулиці

Трагедія сталася на одній із вулиць Дніпра, свідками якої стали пересічні перехожі.

Як повідомляє телеграм-канал «Дніпро Оперативний», на зупинці громадського транспорту на вулиці Робоча померла жінка.

«У тролейбусі «А» жінці стало погано, вона знепритомніла, її винесли з тролейбуса та залишили на зупинці. Неодноразово телефонували у "швидку", але приймати виклик вони відмовилися», - розповіли очевидці.

На опублікованому фото тіло вкрите чорним пакетом.

Додамо, раніше в поліції Дніпропетровської області повідомили про вбивство, яке сталося на одній із вулиць Кам'янського.

Як розповіли правоохоронці, було затримано 40-річного місцевого жителя.

"18 вересня о 20 годині поліція отримала повідомлення про те, що біля залізничної колії було знайдено мертву людину. Під час огляду місця події на тілі людини виявили вогнепальне поранення в спині", - повідомили в поліції.

Зброю злочину, мисливську рушницю, було знайдено в кущах. Жертвою пострілу виявився 59-річний місцевий житель.

Після затримання підозрюваний у вбивстві розповів, що, перебуваючи в районі платформи 7 км, він побачив, як двоє незнайомців вийшли з гаражів і пішли в його бік. Схопивши рушницю, яка була з ним, чоловік здійснив постріл. Злякавшись відповідальності, він кинув зброю в кущі і втік.