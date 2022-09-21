"Дзвонили в "швидку", але приймати виклик вони відмовилися": у Дніпрі жінка померла посеред вулиці

"Дзвонили в "швидку", але приймати виклик вони відмовилися": у Дніпрі жінка померла посеред вулиці

Трагедія сталася на одній із вулиць Дніпра, свідками якої стали пересічні перехожі.

Як повідомляє телеграм-канал «Дніпро Оперативний», на зупинці громадського транспорту на вулиці Робоча померла жінка.

«У тролейбусі «А» жінці стало погано, вона знепритомніла, її винесли з тролейбуса та залишили на зупинці. Неодноразово телефонували у "швидку", але приймати виклик вони відмовилися», - розповіли очевидці.

На опублікованому фото тіло вкрите чорним пакетом.

Додамо, раніше в поліції Дніпропетровської області повідомили про вбивство, яке сталося на одній із вулиць Кам'янського.

Як розповіли правоохоронці, було затримано 40-річного місцевого жителя.

"18 вересня о 20 годині поліція отримала повідомлення про те, що біля залізничної колії було знайдено мертву людину. Під час огляду місця події на тілі людини виявили вогнепальне поранення в спині", - повідомили в поліції.

Зброю злочину, мисливську рушницю, було знайдено в кущах. Жертвою пострілу виявився 59-річний місцевий житель.

Після затримання підозрюваний у вбивстві розповів, що, перебуваючи в районі платформи 7 км, він побачив, як двоє незнайомців вийшли з гаражів і пішли в його бік. Схопивши рушницю, яка була з ним, чоловік здійснив постріл. Злякавшись відповідальності, він кинув зброю в кущі і втік.


Катерина Петренко, politeka.net





Интересные новости
Вже не бальні танці: Влад Яма показав, чим займається після переїзду до АмерикиВже не бальні танці: Влад Яма показав, чим займається після переїзду до Америки
Підопічна Балана з "Голосу країни" після зізнання про онкологію вразила новими кадрами: "Зараз, коли увесь..."Підопічна Балана з "Голосу країни" після зізнання про онкологію вразила новими кадрами: "Зараз, коли увесь..."
Ще один зрадник. Співак Міша Марвін повернувся в Росію та відновив співпрацю з Black Star
"Могла б зараз за кордоном…": Ульянова з "Холостяка" жорстко присоромила хейтерів, фото"Могла б зараз за кордоном…": Ульянова з "Холостяка" жорстко присоромила хейтерів, фото
Оля Полякова показала умови в гуртожитку Лондона, де навчається дочка: "Оце питання..."Оля Полякова показала умови в гуртожитку Лондона, де навчається дочка: "Оце питання..."
Блок рекламы


Похожие новости
"Кур'єр" відкрив стрілянину в Дніпрі, куля потрапила в людину: поліція шукає стрільця"Кур'єр" відкрив стрілянину в Дніпрі, куля потрапила в людину: поліція шукає стрільця
Зірка "Сватів" Кошмал згадала про попередження, яке отримала напередодні вторгнення рф: "Мені подзвонили..."Зірка "Сватів" Кошмал згадала про попередження, яке отримала напередодні вторгнення рф: "Мені подзвонили..."
Ціла родина загинула після атаки росіян: "Просто через те, що вони жили в Україні"Ціла родина загинула після атаки росіян: "Просто через те, що вони жили в Україні"
Зендая з ультраглибоким декольте в червоній сукні викликала фурор на афтерпаті премії ЕмміЗендая з ультраглибоким декольте в червоній сукні викликала фурор на афтерпаті премії Еммі
Тіна Кароль у сукні з декольте до талії викликала фурор на концертіТіна Кароль у сукні з декольте до талії викликала фурор на концерті
Стихія обрушилася на українське місто, вода затопила вулиці та будинки: кадри потопуСтихія обрушилася на українське місто, вода затопила вулиці та будинки: кадри потопу
"Чудо-жінка": "Міс Україна-Всесвіт" Неплях показала принади, які навіть бретельки не витримали"Чудо-жінка": "Міс Україна-Всесвіт" Неплях показала принади, які навіть бретельки не витримали
Меган Маркл зробила рідкісний вихід у світ і показала незвичайний осінній образ у яскраво-червоних відтінкахМеган Маркл зробила рідкісний вихід у світ і показала незвичайний осінній образ у яскраво-червоних відтінках
Зірка "Кріпосної" Денисенко закликала не співати дифірамби росіянам, які втекли з рф: "Вони нічого не змінюють…"Зірка "Кріпосної" Денисенко закликала не співати дифірамби росіянам, які втекли з рф: "Вони нічого не змінюють…"
Смог в столиці: киянам рекомендують терміново зачинити вікна і обмежити перебування на вулиціСмог в столиці: киянам рекомендують терміново зачинити вікна і обмежити перебування на вулиці
Последние новости
Подгружаем последние новости